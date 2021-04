Vereadoras cobram orçamento e ‘ranguito’ com cardápio vegano

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a aplicação do orçamento municipal nos exercícios financeiros de 2020 e de 2021 até o momento. A parlamentar quer ter uma base para estudos realizados a respeito da peça orçamentária do município e pergunta qual é a evolução da receita nos anos de 2017 a 2020, se há frustração de receitas até o presente mês de 2021 e se houve superávits orçamentário e financeiro no exercício 2020.

Com relação aos gastos com o combate à pandemia de Covid-19, pergunta quanto o município investiu em ações de gestão e controle e quais os valores recebidos dos governos federal e estadual para este fim. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (6).

KÁTIA CARDÁPIO VEGETARIANO E VEGANO

A vereadora Kátia Ferrari do SOS Animais (PV) apela à Administração Municipal, por meio da Moção nº 275/2021, pela retificação do Edital Modalidade Concorrência 02/21, que dispõe sobre a concessão onerosa de direito real de uso de área comercial “Casa Centenária – café, cultura e convivência”, localizada no Parque Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Carlos Enrique Dodson (Taene), com base na Lei Complementar Municipal nº 312/2021. A finalidade, segunda a parlamentar, é oferecer opções de cardápios veganos e vegetarianos aos frequentadores do local.

Na propositura, Kátia considera o crescente número de pessoas que adotaram uma alimentação vegetariana e vegana. “De modo geral, os motivos dessa mudança de hábito alimentar são os mesmos: compaixão pelos animais, ideologia, preservação do meio ambiente e desejo de uma alimentação mais saudável. No entanto, minhas experiências em diversos restaurantes mostram que há pouquíssimas opções de cardápios livres de ingredientes de origem animal, por isso peço a inclusão desse tipo de alimento junto à empresa que terá a concessão do espaço para café e similares no Parque Taene por cinco anos”, declara a vereadora, vegetariana há 11 anos.