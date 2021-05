Vereadora visita sede da Coden Ambiental em Nova Odessa

Sempre “de portas abertas à Câmara de Vereadores de Nova Odessa”, a Coden Ambiental, empresa de economia mista responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, recebeu nesta quarta-feira (5) mais uma visita representando o Poder Legislativo Municipal. Desta vez, foi a vereadora Marcia Rebeschini Patella da Silva quem conferiu as atividades desenvolvidas pela atual diretoria da empresa.

A parlamentar foi acompanhada pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, e foi recebida pelo presidente da Coden Elsio Álvaro Boccaletto, o diretor financeiro Hamilton Lorençatto e o diretor técnico Rean Gustavo Sobrinho. “Agradeço pela oportunidade de conhecer os grandes projetos planejados para a nossa cidade e os preparativos para enfrentar os desafios que estão por vir. Tem muita coisa boa sendo feita”, afirmou a vereadora.

No último mês de abril, outros parlamentares da Câmara Municipal marcaram presença na sede da Coden Ambiental para conferir o andamento dos trabalhos: o presidente Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé; os vereadores Oseias Domingos Jorge; Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin; Paulo Henrique Bichof, o Paulinho Bichof; e Levi Rodrigues Tosta, o Levi.

“Estamos trabalhando para manter a qualidade dos serviços de saneamento básico prestados ao município e ficamos à disposição para discutir os interesses da população e Nova Odessa com os vereadores”, disse o diretor presidente da Coden, o biólogo e professor Elsio Boccaletto.

Atualmente, 98% de população de Nova Odessa é abastecida com água tratada, considerada uma das melhores da RMC. O índice de perda de água também é referência regional por ser um dos mais baixos, ficando em apenas 28%. No que se refere ao esgotamento sanitário, 96% dos moradores são atendidos e 100% do esgoto coletado é tratado.