Vereadora preocupada com reservatório de água em Nova Odessa

A vereadora Márcia Rebeschini (PV) é autora de requerimento no qual pede informações da Coden Ambiental (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) sobre o reservatório próximo ao bairro Altos do Klavin. A preocupação da parlamentar é com as condições de conservação do local.

Segundo Rebeschini, “o local está aberto e apresenta sinais de deterioração, especialmente nas ferragens para sustentação de muros e nas caixas d’água”. Além disso, a vereadora cita que o reservatório, que fica próximo da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz e um pouco distante da cidade, sofreu atos de vandalismo, como pichações e cortes no alambrado.

Márcia indaga a Coden Ambiental se há vigilância no local, principalmente aos finais de semana, se a empresa pública tem ciência das condições de conservação do reservatório, se ele está sendo utilizado para o abastecimento da população e qual o prazo de conclusão das obras relativas ao muro e à restauração das caixas d’água.

O requerimento estava previsto para ser votado na sessão desta segunda-feira (24), mas sofreu pedido de vistas e deve entrar na pauta na próxima ou a subsequente. E caso aprovado, a Coden Ambiental terá 20 dias úteis para responder aos questionamentos da vereadora.