Vereadora abandona sessão após “bagunça” entre vereadores

Esta terça-feira – primeira sessão presencial da Câmara de Santa Bárbara durante a pandemia – chegou ao extremo com o pedido da vereadora Esther Moraes (PL) para se retirar por conta da “desordem” e desrespeito dos colegas.

O encontro dos parlamentares foi marcado por discussões, apontamentos, acusações e alteração de voz. Os vereadores estavam com os ânimos aguçados, mas nem todos compactuaram com o rumo com que a sessão tomou.

Ao usar seu tempo na palavra livre, a vereadora Esther pediu ao presidente permissão para se retirar por conta da “bagunça” entre diversos colegas. Esther afirmou ser uma palhaçada a forma com que os vereadores trataram do principal debate do dia – entenda aqui o que aconteceu – e reclamou do desrespeito dos colegas durante sua fala.

“Eu realmente não acredito que essa Câmara Municipal consegue fazer esse papelão na primeira sessão presencial enquanto a gente tem milhares de pessoas morrendo vítimas do covid-19. Eu não consigo entender como é que esses vereadores conseguem ficar debatendo sobre um caso, um caso de uma pessoa que está internada que se quer sabe o que está acontecendo aqui, o nome dele está sendo envolvido”, disse Esther.

A vereadora ainda falou da falta de respeito dos colegas. “Esses vereadores agora estão saindo pra resolver questões pessoais, e a minha fala que é a última, sequer está sendo ouvida direito por essa casa. Sequer a minha fala e da vereadora Katia está sendo ouvida com a devida atenção que precisa. Eu também tenho coisas importantes a serem pautadas aqui. Então eu vou pedir licença Sr. Presidente, porque eu não fui eleita pela população barbarense pra ficar ouvindo esse papelão de um monte de vereador homem que não consegue se respeitar e acha que pode desrespeitar a nossa fala, agora ninguém está prestando atenção no que a gente tá falando. É grupinho ali e aqui discutindo questões de outros mandatos, e a nossa fala? e os interesses da população? Estou me retirando da sessão e isso é uma palhaçada”, encerrou.