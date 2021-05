Vereador vistoria obras de quadras de tênis em Nova Odessa

O vereador Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD), vistoriou nesta sexta-feira (21) as obras de construção das primeiras quadras de tênis públicas de Nova Odessa. O parlamentar intermediou os recursos para a construção, que tem investimento de R$ 232,7 mil em verbas federais.

As quadras estão sendo construídas no Jardim Santa Rosa, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes ‘Jaime Nércio Duarte’ e terão medidas oficiais para a prática da modalidade, piso cimentício, pintura, mureta, grade e iluminação. O novo equipamento fica onde antes havia duas quadras antigas de basquete, já sem condições de uso.

A infraestrutura conta ainda com dois vestiários (um masculino e outro feminino), com aproveitamento da alvenaria existente. “Acredito que em 90 dias as obras estarão concluídas e a população poderá contar com mais este equipamento esportivo, incentivando nossas crianças e jovens à prática de atividade física”, afirmou o vereador.

As obras são realizadas pela empresa Pencel Engenharia. Os recursos chegaram ao município por meio de emendas dos deputados federais Carlos Zarattini (PT), Orlando Silva (PCdoB) e José Mentor (PT), destinados ao município para aplicação em ações de Esportes, Cidadania e Desenvolvimento.