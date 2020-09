Vereador. Veja a chapa do PSL Americana

O PSL – Partido Social Liberal apresenta a chapa completa de veredores.

Para este ano, são 20 homens e 9 mulheres. O Partido tem como candidato a prefeito o Major Crivelari e como vice a Cabo Cláudia Leal.

Os nomes foram aprovados na convenção Municipal do dia 12 de setembro, com aval do Senador Major Olímpio e do Deputado Federal Coronel Tadeu.

O Presidente do PSL–SP deputado Federal Junior Bozzella deu total apoio a chapa pura, elogiando a não negociações do tipo toma lá dá cá por troca de cargos.

Segue a lista dos pré-candidatos a vereadores do PSL Americana:

Alessandro Bagarollo

Caetano Panobianco

Capitão Quintanilha

Coronel Torquete

Daniel Lima

David Reda

Donizeti Prado

Dora da Ripasa

Douglas Porta-Voz

Everton Duarte

Heloísa do Cartório

José Cardoso

Kátia Marson

Lara Keide

Lukão Carteiro

Ma Vieira

Marcão Dentista

Marschelo Meche

Maurão PM

Paula Boberg

Professor Jonas Santos

Ralph Motoboy

Reginaldo do Leite

Ricardo Segantin Pinha

Roberta Antonelli

Silvia Cruz

Tenente Stoque

Tonho

Viviane Santos