Vereador ‘vai pra cima’ de terceirizada da saúde; Hygea

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a prestação de serviços pela empresa Hygea no enfrentamento da COVID-19 no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar relata que em visita ao hospital foi informado que a empresa foi contratada para atuar no Pronto Atendimento de casos de Covid-19 e que estaria utilizando mão de obra de médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros do hospital municipal para prestar o serviço.

“Isso tem causado transtornos no hospital na parte de atendimento para pacientes que necessitam de atenção e que chegam com outros problemas de saúde”, afirma Marcos Caetano. “Nos anos de 2018, 2019 e 2020 a mesma empresa foi questionada sobre seus procedimentos dentro do Hospital Municipal”, acrescenta.

No requerimento, Marcos pergunta quantos médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros contratados pela Hygea prestam serviços no HM e se a quantidade é suficiente. Em caso de resposta positiva, pede que se justifique a utilização de mão de obra do próprio hospital para atendimentos do Pronto Atendimento de Covid-19. Questiona ainda quantos profissionais estariam sendo direcionados para esse atendimento e quando seriam disponibilizados novos pela empresa para não ter mais que recorrer a essa prática.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária. As sessões estão temporariamente suspensas durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19.