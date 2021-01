Vereador traz fogos de artifício de volta à pauta

O vereador Leco (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere ao Poder Executivo a realização de campanhas de conscientização contra a queima de fogos de artifício.

No documento, o parlamentar lembra que os fogos utilizados em festas e comemorações afeta negativamente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), crianças, idosos e animais.

“Crises de choro, momentos de medo, irritabilidade e outras reações imprevisíveis tornam necessários o uso de métodos para prevenir e amenizar os efeitos dos fogos nas pessoas com transtorno do espectro autista. Para grande parte das crianças, idosos e animais, o barulho também traz muita agitação, incômodos e ansiedade”, afirma.

Leco destaca que outras cidades já proibiram a queima de fogos, mas muitas vezes a legislação não é respeitada e sua fiscalização é difícil. “Por entendermos que a proibição no momento é inviável, pelos motivos citados, acreditamos ser importante que a administração municipal realize campanhas das mais variadas formas possíveis, visando conscientizar às pessoas do mal que a queima de fogos de artifícios fazem às crianças, autistas, idosos e animais”, defende.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.