Vereador Tiãozinho pede passarela na divisa com Sumaré

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), está solicitando uma ligação entre as cidades de Nova Odessa e Sumaré, com a recolocação de uma passarela que liga a região do Jardim São Jorge ao Jardim Basilicata.

No dia 10 de maio, o vereador recebeu em seu gabinete alguns moradores do Jardim São Jorge (Nova Odessa) e do Jardim Basilicata (Sumaré), além do vereador de Sumaré Lucas Agostinho (DEM).

De acordo com o vereador, já existiu uma passarela no local, que era “amplamente utilizada pela população”. Segundo o parlamentar, a passarela quebrou e foi retirada pela Prefeitura de Nova Odessa.

Os moradores então procuraram Tiãozinho para solicitar a instalação de outra passarela no local, com urgência. “Muitos trabalhadores utilizavam a passagem para se locomover até o trabalho e a retirada prejudicou essas pessoas”, disse Tiãozinho.

O requerimento foi aprovado na sessão do dia 24 de maio e encaminhado à prefeitura para manifestação do prefeito em até 20 dias úteis.