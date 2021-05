Vereador Tião Correa quer saber da ETE Pavan em Sumaré

O vereador Tião Correa (PSDB) cobrou explicações da concessionária BRK Ambiental sobre as obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Tijuco Preto, no Residencial Parque Pavan, em Sumaré. A cobrança foi feita por meio do requerimento nº 28/2021, aprovado com 19 votos favoráveis na sessão ordinária desta terça-feira (4).

O parlamentar alega que no dia 2 de julho de 2019, a BRK noticiou em seu próprio site o início da construção da ETE Tijuco Preto, com investimento de R$ 60 milhões. A conclusão da obra foi estimada para março de 2021. Durante a sessão desta terça, o vereador exibiu um vídeo que mostra o local onde a ETE deveria ter sido construída.

As imagens mostram apenas um terreno cercado por muros, sugerindo que a obra ainda nem teria começado. No requerimento, Tião Correa questiona a concessionária em que fase se encontra a construção da ETE e qual a previsão de término.

Como previsto no termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre a o Município e o Ministério Público (MP), Sumaré deverá ter 100% de esgoto coletado e tratado até dezembro de 2022. Com base nesse acordo, o vereador também questionou à concessionária se o pacto com o MP foi renovado ou se existe pretensão de renovação do TAC e ainda se a empresa está conseguindo atender as cláusulas do acordo.

A ETE do Tijuco Preto pretende elevar o índice de tratamento de esgoto em Sumaré dos atuais 30% para 65%, sendo responsável por tratar 230 litros de esgoto por segundo, em atendimento a 52 bairros das regiões do Matão e de Área Cura. Aproximadamente 115 mil pessoas serão beneficiadas com esta obra, que trará ganhos também ao meio ambiente, dado que o Ribeirão Quilombo não receberá mais essa parcela de esgoto sem tratamento.