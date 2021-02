Vereador sobre tarifa de esgoto em Nova Odessa, “inadimissível”

O vereador Oséias Domingos Jorge (DEM) protocolou esta semana requerimento na Câmara de Nova Odessa pedindo informações sobre a possibilidade de redução da tarifa de esgoto cobrada pela Coden Ambiental, atualmente fixada em 100% do valor consumido de água. Em vídeo divulgado por mídias sociais, Oséias disse que a situação é “inadmissível”.

Historicamente, os valores das tarifas de esgotamento sanitário correspondiam a 80% dos valores das tarifas de água. Em 2015, a tarifa passou a corresponder a 90% e, no ano seguinte, os valores passaram a 100% da água tratada. O percentual está mantido por Resolução de 2009 da agência reguladora Ares-PCJ, que reajustou os valores das tarifas de água e esgoto e manteve o patamar instituído em 2016.

“Como que pode pagar 100 reais de água e 100 de esgoto?”, questiona Oséias. “Nem toda água que a pessoa usa vai pro esgoto”, argumenta. O vereador quer que a Prefeitura faça, junto à Coden Ambiental, um estudo para que a tarifa retorne aos moldes praticados até 2014. No mandato anterior chegou a exercer a vereança, em curto período, durante as licenças de Carol Moura e do suplente imediato, Wladiney Brigida (Polaco).

Naquele período, Oséias era alinhado ao prefeito da ocasião – Bill Vieira de Souza (PSDB) – e não tocou no assunto. Mas agora, na condição de opositor, vem a questionar o novo chefe do Executivo a respeito dessa possibilidade. O requerimento vai para votação plenária na sessão da próxima segunda-feira, dia 15, a partir das 14 horas.