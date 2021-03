Vereador quer ‘Semana de Combate ao Coronavírus’

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, ontem (18), o Projeto de Lei 49/2021, que dispõe sobre a criação de semana de combate ao coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a propositura, essa semana será instituída na última semana de abril, sendo dedicada à realização de ações socioeducativas e de reflexão sobre a transmissão desse vírus no município.

O principal objetivo dessa semana é o de conscientizar a população a respeito dos riscos de aglomerações, inclusive de pequenas reuniões e encontros familiares, para a transmissão da doença, que tem causado colapso nas redes públicas e privadas de saúde em todo o Brasil. A semana de combate ao coronavírus deve contar com eventos online e divulgação de material publicitário sobre o tema em escolas, estabelecimentos comerciais e em demais locais de atendimento ao público, reforçando a importância do distanciamento social, assim como do uso de máscaras e de álcool em gel para aqueles que não podem ficar em casa.

De acordo com a propositura, a semana de combate ao coronavírus será realizada sempre na última semana de abril em alusão à primeira morte registrada pela doença em Santa Bárbara d’Oeste, em abril do ano passado. “De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 pode ser assintomática ou oligossintomática (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Dos pacientes hospitalizados, cerca de 5% podem necessitar de suporte ventilatório”, explicou.

Até o momento, o vereador destaca que já foram registradas 306 mortes em decorrência do coronavírus no Município, com a confirmação de 11.271 casos. “Hoje, a ocupação de leitos públicos com respiradores está 100%, assim como no caso de leitos sem respiradores”,afirmou.