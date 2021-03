Vereador questiona serviços terceirizados pela BRK

O vereador Gilson Caverna (PSB) apresentou requerimento à BRK Ambiental, pedindo esclarecimentos sobre as empresas terceirizadas que prestam serviço à concessionária, durante a sessão da Câmara de Sumaré realizada na terça-feira (16). No documento, aprovado por 20 parlamentares, critica os buracos deixados pelas intervenções dessas empresas na pavimentação asfáltica do município.

De acordo com o requerimento, o vereador tem recebido reclamações de munícipes sobre serviços de manutenção na rede de água e esgoto, prestados pela BRK Ambiental em Sumaré. Segundo ele, as principais queixas seriam os prejuízos nas calçadas e os buracos no asfalto, deixados por empresas terceirizadas contratadas pela concessionária.

Segundo Caverna, “em diversas oportunidades, o serviço de manutenção de água e esgoto tem deixado constantes buracos na pavimentação asfáltica do município sem o devido reparo. Tenho recebido inúmeras indagações da população com relação às diversas empresas diferentes que têm prestado esses serviços, e, como vereador, devo informar os sumareenses sobre os trabalhos públicos prestados”, certifica o vereador.

Na propositura, o parlamentar ressalta a importância de serem garantidas plenas condições de acesso ao saneamento básico pelos munícipes, e questiona a BRK sobre quantas empresas terceirizadas prestam serviço à concessionária na cidade de Sumaré. Além disso, o vereador pergunta quais são as razões sociais, endereço e contato das firmas, e qual é a forma de contratação realizada pela BRK.