Vereador questiona ampliação de linhas no transporte urbano

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, hoje (16), requerimento de informações à Administração Municipal a respeito dos horários dos ônibus urbanos, com o intuito de evitar aglomerações no transporte coletivo de Santa Bárbara d’Oeste. No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por diversos funcionários do comércio, os quais reclamam de aglomerações de passageiros em diferentes horários e, por isso, pedem a ampliação do número de linhas de ônibus no Município.

“Esses trabalhadores reclamam que as linhas andam lotadas e que não dá tempo de pegar o coletivo das 18 horas. Pela manhã, estão sendo registradas aglomerações na linha Europa/Cidade Nova, que passa shopping. No período da tarde, no fim do expediente, a situação se repete na linha Romano/Vista Alegre”, afirmou. Nilson Araújo também explicou que o horário de saída dos ônibus do terminal deveria ser depois das 18 horas, quando os funcionários são dispensados, havendo tempo hábil para eles chegarem ao ponto antes da partida dos coletivos.

Por meio de requerimento, o vereador questiona a Prefeitura sobre a possível alteração não apenas das duas linhas citadas, mas de todas, uma vez que houve redução de frota durante a pandemia, situação que ainda não voltou a sua normalidade, apesar da reabertura do comércio. “A principal questão levantada pelos usuários é o fato da aglomeração dentro dos coletivos, enquanto a Administração prega o distanciamento social”, disse.