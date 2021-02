Vereador quer vagas de estacionamento para Uber e afins em Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade da criação de vagas de estacionamento para motoristas de aplicativo na cidade.

De acordo com o parlamentar, motoristas e usuários dos serviços de transporte por aplicativo apresentaram reclamações sobre as dificuldades enfrentadas pela falta de vagas específicas.

“Os motoristas reclamam por não terem vagas para estacionarem seus veículos e aguardar seus clientes no município, principalmente onde funciona a Área Azul, na região central, sujeito à multa. Já os passageiros reclamam da dificuldade de ter que solicitar ao motorista que os esperem. Como não há um local sinalizado para que os motoristas aguardem, eles são obrigados a efetuar o pagamento da Área Azul para não serem autuados”, aponta Marcos Caetano.

No requerimento, o vereador pergunta se a prefeitura tem conhecimento das reclamações e se existe a possibilidade da criação de vagas de estacionamento com sinalização para motoristas de aplicativo. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 11 de fevereiro.