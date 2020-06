Vereador quer troca de material reciclável por hortifrutis

Materiais recicláveis poderão ser trocados por hortifrútis em Sumaré. A proposta é o tema central de um Projeto de Lei protocolado pelo vereador Dr. Sérgio Rosa (PDT), na tarde desta terça-feira (17), na secretaria da Câmara Municipal. O PL nº 105/2020 cria o programa “Moeda Verde”, que tem como objetivo promover a educação ambiental e a formação de cidadãos engajados na transformação das relações da sociedade com o meio ambiente. A propositura será analisada pelas comissões parlamentares antes de ser colocada em votação.

“O programa ‘Moeda Verde’ tem por objetivo estimular os moradores do município a realizarem a troca de lixo reciclável por ‘moedas verdes’, que garantem o direito à troca de alimentos frescos, vindos direto do campo. O programa tem sido um grande sucesso no município de Santo André e vem se expandindo por várias cidades”, defenda Dr. Sérgio Rosa.

Conforme o PL, a prefeitura de Sumaré poderá estabelecer parcerias com inciativa privada, cooperativas e associações para execução do programa “Moeda Verde”. As parcerias deverão obedecer à viabilidade de aquisição, por parte do município, de hortifrútis dos produtores que desenvolvem a agricultura familiar em Sumaré.

O projeto lista como diretrizes a preservação do meio ambiente, a redução da poluição, o combate à fome e à miséria, o incentivo e conscientização sobre a coleta seletiva de materiais e a redução no volume de resíduos a ser encaminhado ao aterro sanitário.