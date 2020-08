Vereador quer saber das verbas para combater o coronavírus

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o recebimento e a destinação de recursos relacionados ao combate à pandemia de Covid-19.

No documento, o parlamentar destaca que diversas ações foram exigidas do poder público no controle da doença. “Todas as prefeituras vêm se mobilizando no sentido de enfrentamento desta situação atípica, por exemplo, com a montagem de postos de atendimentos e leitos para tratamento de pessoas infectadas. Em razão de notório estado de calamidade pública, é necessário utilizar mecanismos eficazes para atender melhor a população”, argumenta.

Malheiros pergunta no requerimento qual o montante de recursos recebidos pela prefeitura provenientes dos governos estadual e federal até o momento e quanto foi aplicado pela própria prefeitura.

O vereador pede ainda que o Executivo apresente relatório de despesas relacionadas ao combate à pandemia, discriminando valor gasto, finalidade da compra/aquisição, data da compra e origem do recurso e pergunta quantos testes de Covid-19 foram realizados pela prefeitura até o momento, solicitando a apresentação de documentos que comprovem a aquisição dos testes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (6).