Vereador quer discussão pública por trânsito no Mollon

O vereador de Santa Bárbara Tikinho TK (PSD) usou a palavra durante a sessão desta terça-feira para falar do trânsito do bairro Mollon.

De acordo com o parlamentar, o trânsito no bairro está necessitando de melhorias e populares o procuram com bastante frequência para reclamações, cobrando atitudes. TK afirmou que os acidentes de trânsito no bairro estão cada vez mais frequentes. O parlamentar ainda disse que se for necessário, ele mesmo falaria com cada morador para coletar demandas na tentativa de “convencer” a prefeitura a rever a mobilidade urbana daquele local.

Durante sua fala, a colega Katia Ferrari (PV) sugeriu a ideia de promover uma Câmara Temática para discutir o assunto. A Câmara Temática possibilitaria a participação popular caso não houvesse a pandemia, mas diante das restrições, apenas alguns convidados devem participar. O encontro deve ser transmitido. A ideia será acatada por TK, que disse ao NM que convidará alguns moradores e comerciantes para discutir o assunto junto com autoridades.

“Não é só de sábado, dia da feira. Todos os dias o trânsito está infernal”, disse TK.