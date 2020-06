Vereador quer academia em bairros de chácaras de Nova Odessa

O vereador Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB), protocolou esta semana requerimento no qual solicita informações da Prefeitura de Nova Odessa sobre a implantação de Academia da Melhor Idade nos bairros de chácaras da região conhecida como Fazenda Velha: Recanto do Guarapari, Chácaras Central, Parque dos Pinheiros, Residencial dos Lírios e Recanto Solar.

“Os moradores desses bairros de chácaras pedem essa melhoria faz algum tempo e estamos levando o pedido pra Prefeitura”, explica Poneis. “Mesmo a gente estando no período da pandemia, é importante implantar esses espaços de lazer e que proporcionam saúde pras pessoas. Pra quando acabar a quarentena ter disponível mais um equipamento público no local”, acrescenta o vereador.

O requerimento será discutido e votado na sessão da Câmara prevista para a próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 14 horas. O prédio da Câmara e os gabinetes dos vereadores continuam fechados ao público externo, como medida preventiva. As sessões ocorrem por videoconferência entre os vereadores e são transmitidas ao vivo pelo site da Câmara, página no Facebook e canal no Youtube.