Vereador de apenas “1 projeto” manda secretária trabalhar

O vereador Isac Motorista (Republicanos) usou a palavra nesta terça-feira, durante a sessão da Câmara, durante a presença da secretária de saúde, Lucimeire Rocha, para fazer alguns questionamentos referente à pasta.

A secretária foi convidada pelos parlamentares para esclarecer demandas da saúde e respondeu perguntas dos vereadores ao longo da tarde. Todos os vereadores usaram a palavra e foram respondidos por Lucimeire.

O que chamou a atenção e causou uma resposta mais dura de Lucimeire foi uma colocação do vereador Isac, oposição ao atual governo, que, após suas perguntas, disse “a minha pergunta é, quando a senhora vai começar a trabalhar, secretária?”. Lucimeire, então, respondeu que trabalha há mais de 25 anos no sistema único de saúde (SUS) e que apesar das dificuldades da pasta, que surgem diariamente, seu trabalho é realizado com afinco.

A secretária ainda disse que também não concorda com “diversas coisas”, mas nunca vai chegar no vereador e dizer “quando você vai começar a trabalhar”.

ISAC VEREADOR. Uma das principais funções e responsabilidades de um vereador é criar leis para o município. Isac motorista, em 2021, apresentou apenas um projeto de lei, considerando as propostas apresentadas individualmente, e que ainda não entrou para votação. Já se passaram 8 meses do mandato 2021 -2024.

Apesar de não ter apresentado propostas relevantes ou de destaque para a comunidade local, Isac decidiu partir para cima e questionar o trabalho e a eficiência da secretária.

Alguns vereadores se desculparam com a secretária pela colocação de Isac.