Vereador Pelé mostra imagens e rebate BO de munícipe

Acusado de ameaça e lesão corporal por um munícipe de Nova Odessa na quinta-feira (25), o vereador e presidente da Câmara, Elvis Ricardo Garcia-Pelé (PSDB), se manifestou pelas redes sociais e rebateu o apontamento. Inclusive, registrou um Boletim de Ocorrência por comunicação de falso crime contra o ajudante de eletricista Reginaldo Dias da Cunha, de 50 anos.

O desentendimento ocorreu aproximadamente às 15h45 na recepção da Câmara Municipal, que fica na Rua Pedro Bassora, no Centro. O munícipe alegou no BO que a situação ocorreu quando foi reclamar com vereadores sobre um bueiro na rua de sua casa, que fica no Jardim São Jorge, quando aguardava o atendimento e conversava com um desconhecido.

Pelé publicou nesta sexta (26) um vídeo em redes sociais trazendo imagens do circuito de câmeras, nas quais mostra que teria havido apenas um bate-boca com o munícipe, e não agressão física, como alegado. No material divulgado é possível ver Reginaldo se exaltando e sendo contido pelo vigia e o diretor-geral da Câmara, enquanto Pelé se afasta do local.

Por esse motivo, o parlamentar registrou Boletim de Ocorrência por comunicação de falso crime. “Eu cheguei na recepção e ele começou a me xingar, dizendo que eu fazia tudo errado. Aí se exaltou e foi necessário que funcionários o segurassem”, descreve Pelé. “Ir na Delegacia e contar mentira sobre uma coisa que não aconteceu é crime”, completa.