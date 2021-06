Vereador Pelé anuncia R$ 150 mil em recursos para a Apae

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), intermediou R$ 150 mil em emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa.

Na tarde da última terça-feira (8), Pelé acompanhou as dirigentes da Apae, Maria de Fátima Dalmédico de Godoy e Maria Teresa Cazassa na reunião com o deputado. De acordo com Teresa, o recurso deve ser utilizado na compra de um equipamento de reabilitação fisioterápica chamado Pediasuit.

“Essas emendas são de suma importância porque os valores que nós temos conveniados com os governos municipal e estadual cobrem as despesas com recursos humanos. Para que possamos atualizar nossos equipamentos, contamos com essas emendas porque os nossos recursos não são suficientes”, explicou Maria Teresa.

Ela ainda destacou que, com a pandemia, a Apae não pode realizar tradicionais eventos que ampliam a renda da instituição com recursos que são usados para manutenções prediais e de equipamentos. “Com a pandemia nós estamos sem nada de evento, então nem esse recurso para a manutenção nós estamos conseguindo”, completou.

“Nós acompanhamos o trabalho das entidades no município e sabemos que a Apae desenvolve um trabalho sério e muito importante para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Ajudando a Apae, com meu trabalho como vereador, sei que estou ajudando muitos pessoas que podem ter melhor qualidade de vida com o tratamento adequado”, afirmou Pelé.

“Pesquisei um pouco sobre esse equipamento e vi que foi desenvolvido pelo pai de uma criança com deficiência nos EUA e a criança começou a andar depois de poucas sessões. Eu fico imaginando a alegria de uma família que pode ver seu filho se desenvolvendo, evoluindo de forma tão rápida. É isso que vale a pena no nosso trabalho: colaborar para que a vida das pessoas seja melhor”, completou.