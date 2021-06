Vereador Pelé anuncia R$ 1 milhão a Nova Odessa na semana

O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), anunciou esta semana mais de R$ 1 milhão que serão destinados à Prefeitura por meio de emendas parlamentares intermediadas.

Na quinta-feira (11), Pelé afirmou que o deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP) confirmou o envio de R$ 500 mil em recursos que deverão ser destinados a obras de infraestrutura no município.

Na segunda-feira, Pelé e os demais vereadores do PSDB, do DEM e do Podemos, comemoraram a confirmação de recursos encaminhados pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP) que garantiram R$ 200 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e R$ 200 mil para a Comunidade Geriátrica.

Na terça-feira, em visita ao deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL), o presidente da Câmara e as dirigentes da Apae foram informados de que, por meio de emenda parlamentar, o deputado destinará R$ 150 mil para a compra de equipamentos para entidade.

No total, Pelé comemorou o aporte de R$ 1,050 milhão aos cofres públicos, destinados à modernização das entidades e obras de infraestrutura.

“Nós, vereadores, temos esse contato com os deputados e precisamos mostrar a eles as necessidades de nossas cidades. O combate à Covid-19 tem consumido muitos recursos públicos e essas emendas são importantes para garantir a continuidade de alguns serviços e a modernização de outros”, explicou.

“Em Nova Odessa temos entidades assistenciais comprometidas, com colaboradores e voluntários dedicados a realmente melhorar a vida daqueles que são atendidos por elas. Hoje comemoramos os repasses para a Apae e para a Comunidade Geriátrica, mas já protocolamos junto a outros deputados pedidos de recursos também para outras entidades. Aos poucos, com seriedade e responsabilidade, vamos contribui para que os serviços públicos sejam mais eficientes”, completou Pelé.