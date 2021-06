Vereador “não gosta” de mudanças na Polícia Civil em Sumaré

A informação de que todos os investigadores da Polícia Civil que atuam nos seis distritos policiais de Sumaré passaram a se concentrar apenas na Delegacia do Centro levou o vereador Alan Leal (Patriota) a se manifestar durante a sessão ordinária da última terça-feira (15), na Câmara Municipal. O parlamentar apresentou uma moção de apelo à delegada seccional de Americana, Martha Rocha, responsável pela coordenação da Polícia Civil na região. O documento foi aprovado por 19 votos favoráveis.

Na moção, o vereador alega que a mudança afeta os munícipes e deixam vulneráveis os funcionários da prefeitura que foram cedidos à Polícia Civil. “Com a medida, nos distritos ficarão somente o escrivão e o delegado de polícia. Dependendo da escala do plantão policial, os distritos poderão contar somente com os funcionários cedidos pela prefeitura”, argumenta.

Outra preocupação é que a concentração de investigadores em uma mesma unidade pode deixar os trabalhos mais lentos, uma vez que os policiais precisarão se deslocar até os distritos policiais em determinadas diligências.

“Acredito que o município só tem a perder. Poderíamos estar nos preocupando em melhorias no atendimento, no aumento no efetivo da Polícia Civil, em buscar meios de melhorar o trabalho dos nossos policiais civis que fazem de tudo para dar o seu melhor, mesmo com a situação precária que encontram diariamente”, conclui Alan.