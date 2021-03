Presidente da Câmara e secretário sobrevoam represa pra ver aguapés

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV) e o Secretário de Meio Ambiente, Fabio Oliveira, realizaram na manhã desta segunda-feira (22) um voo sobre a extensão da Represa do Salto Grande para avaliar o serviço de remoção mecânica de aguapés, vegetais pertencentes à família das macrófitas aquáticas. Atualmente o serviço é realizado através de dragas pela Companhia de Força e Luz (CPFL), concessionária responsável por essa manutenção.

Embora apresente trechos com grande proliferação da planta, fato constatado durante o sobrevoo, Thiago Martins e Fabio Oliveira avaliam que houve diminuição da área afetada se comparado ao cenário anterior às ações de remoção. Além do voo, serão intensificadas as cobranças junto à empresa e outras ações de fiscalização serão realizadas no local onde as dragas e caminhões operam para avaliar a quantidade de aguapés extraída e qual destinação é dada a estes orgânicos.

“O serviço está sendo realizado pela CPFL, conforme determinado desde o ano de 2018, porém, precisamos saber a que passo está, que quantidade de aguapés é retiradas todo mês e quando teremos o controle dessa praga, de fato. Sabemos que outras medidas em paralelo estão sendo tomadas por órgãos competentes, como o controle e fiscalização da emissão de esgoto no manancial, incluindo municípios vizinhos, mas é nosso papel cobrar e acompanhar o processo de limpeza da nossa represa, em defesa ao meio ambiente” aponta Thiago.