Vereador doa algema de tornozelo para a Guarda

O vereador Paulo Bichof fez, nesta terça-feira (25/01), a doação de uma algema de tornozelo para a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. De acordo com o parlamentar, um dos guardas municipais relatou a necessidade e a utilidade do equipamento no trabalho diário dos agentes de segurança e ele optou por fazer a doação. Também chamados de grilhões ou algemas de pés, esses equipamentos são presos ao tornozelo da pessoa detida e permitem o caminhar apenas com passadas pequenas, evitando assim a fuga do detido.