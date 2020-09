Vereador denuncia rompimento da tubulação na captação de água

O vereador de Americana Welington Rezende (Patriota) publicou na manhã desta terça-feira em suas redes sociais que houve um rompimento na tubulação da captação de água bruta do Rio Piracicaba. Segundo o parlamentar, o ocorrido pode fazer com que falte água em toda cidade.

A reportagem do NM solicitou um posicionamento da assessoria de imprensa da prefeitura às 11:30, mas até o momento não obteve resposta e nem confirmação do rompimento.

Na publicação do vereador, ele estava no local com uma equipe do DAE.

Vazamento na tubulação que faz a captação da água bruta no Rio Piracicaba e a cidade deve ficar sem água de novo! É necessário encontrar e consertar o vazamento! Da última vez que aconteceu nesse ponto, Americana ficou sem água por dois dias! Vamos nos prevenir. Isso mostra a ineficiência que precisa acabar!

ATUALIZAÇÃO. Assessoria respondeu ao NM afirmando que o rompimento não foi confirmado e “o abastecimento não foi interrompido tampouco”.