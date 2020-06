Vereador critica conduta contra covid-19 no Hospital Municipal

O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) relatou na sessão da Câmara nesta quinta-feira o caso de um ‘conhecido’ que precisou do atendimento do Hospital Municipal por estar com sintomas de coronavírus e não teria recebido o atendimento ‘necessário’ para os casos da doença.

Gualter relata que o homem ficou em um ala comum, não foi testado no hospital, foi ‘mandado’ pra casa algumas vezes e precisou procurar atendimento particular para então descobrir que realmente estava infectado.

Em sua fala, Gualter questiona o atendimento prestado no Hospital Municipal com o caso suspeito e ainda levanta dúvidas sobre os números divulgados da doença.

Assista: