Vereador contratula agentes e escolas de Sumaré por trabalho

Na última sessão ordinária da Câmara de Sumaré, realizada na terça-feira (20), o vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) prestou homenagem aos agentes de saúde e às instituições de ensino Liderança, ETEP, Arquimedes, Trianon, Campcare, Cosmos, ETEC Futuro, FAC Anhanguera e UNIFACP, pelos serviços prestados à população, contribuindo na campanha de vacinação contra a Covid-19. A moção de aplausos e congratulação foi aprovada no plenário virtual e recebeu 20 votos favoráveis.

Segundo o documento, com o objetivo de atender às necessidades da população, os agentes de saúde e as instituições de ensino, mediante critérios definidos pelo governo do Estado, uniram-se à campanha de vacinação contra a Covid-19, participando da imunização dos munícipes.

De acordo com o vereador, “são notórias as consequências da pandemia em nosso país. E mesmo em meio a tantas turbulências, os agentes de saúde e os responsáveis das instituições de ensino não ficaram inertes, unindo esforços, dedicação e solidariedade para consolidar um papel tão importante na sociedade”, elogia Valdir.

Para o parlamentar, “a homenagem é fruto do reconhecimento e da valorização do empenho e da dedicação dos agentes e dos responsáveis e funcionários que compõem as instituições que participaram do atendimento à população de Sumaré. Congratulo a todos pelos esforços e sacrifícios dedicados ao enfrentamento ao coronavírus”, completa.