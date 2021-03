Vereador comemora emenda de R$ 100 mil em Nova Odessa

O vereador Oseias Domingos Jorge (DEM) comemorou o recebimento de R$ 100 mil para investimento em infraestrutura em Nova Odessa. Segundo o parlamentar, o recurso já está disponível na conta da Prefeitura e foi encaminhado, por meio de emenda, pela deputada estadual Marta Costa (PSD), filha do pastor presidente da Assembleia de Deus – Ministério de Belém, Wellington Bezerra da Costa.

Oseias lembrou que havia solicitado o recurso antes mesmo de tomar posse como vereador e agora recebeu a confirmação da liberação. “Muito obrigado a nobre deputada que nos atendeu em favor de nossa cidade e seguimos em frente trabalhando em prol de Nova Odessa”, afirmou o vereador.

Ainda de acordo com o parlamentar, caberá à Prefeitura a opção pela destinação do recurso para as obras ou investimentos que julgar mais conveniente. O detalhe curioso é que a deputada é do mesmo partido do prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, a quem Oseias teoricamente é oposição por pertencer à base conjunta entre PSDB, DEM e Podemos.