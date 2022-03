Vereador cobra BRK por falta d’água em Sumaré

A concessionária responsável pelo abastecimento de água em Sumaré, BRK Ambiental, foi questionada pelo vereador Silvio Coltro (PL) na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (3). O requerimento apresentado pelo parlamentar, que solicita à empresa informações sobre a falta de água ocorrida no município durante o feriado de carnaval, foi aprovado por 16 vereadores presentes em plenário.

No documento, Silvio Coltro explica ter recebido inúmeras reclamações de munícipes sobre a falta de abastecimento, o que, segundo ele, “é inaceitável, tendo em vista que é direto de nossos cidadãos receberem o referido serviço de forma contínua e com qualidade”. O vereador esclarece que, diante do ponto facultativo estabelecido na cidade, “boa parcela da população aproveita para organizar seus lares, enquanto outros necessitam da regularidade dos serviços essenciais de abastecimento de água para assegurar a continuidade de suas atividades produtivas”.

De acordo com o parlamentar, a concessionária apresentou como justificativa para o ocorrido a gravidade da crise hídrica e o baixo nível dos reservatórios. “Entretanto, todos estamos cientes de que os reservatórios estão em níveis adequados para captação, mas o problema do desabastecimento recorrente tem persistido”, contesta o vereador.

Para Silvio, “é difícil aceitar passivamente a morosidade e o descaso de uma situação como esta ocorrida no último final de semana. É responsabilidade da empresa concessionária, prestadora de serviços de abastecimento de água, assegurar que os cidadãos recebam de forma contínua e com qualidade os recursos essenciais às atividades rotineiras e à sua sobrevivência”, protesta.

O requerimento conta com perguntas relacionadas às causas atribuídas à falta de abastecimento de água em várias regiões do município no último final de semana; quais os meios de comunicação utilizados para dar ciência aos munícipes a respeito do problema; e quais medidas estão sendo tomadas para que a situação não mais se repita.