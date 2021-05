Vereador chama servidor de “vagabundo” em Nova Odessa

O vereador Wagner Morais (PSDB), de Nova Odessa, chamou – sem citar nome – servidor da Prefeitura de “vagabundo” e ‘mentiroso’ ao criticar os serviços de pintura de solo durante a sessão desta segunda-feira (10). A discussão teve início com outros parlamentares pela demora para o conserto de equipamentos do Setor de Trânsito.

O tema foi levantado pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB). Depois houve divergências de Morais com a vereadora Márcia Rebeschini (PV), que defendeu servidores. O tucano afirmou que em dezembro a máquina de pintura de trânsito teria sido usada, para os preparativos da cidade para o Natal e Ano Novo.

O vereador se irritou após ter ouvido de colegas a alegação que o equipamento estaria parado há oito meses na Prefeitura. “A mesma máquina foi dada manutenção, trocaram até o motor em setembro do ano passado”, garantiu Morais. “Então deve ter gente muito mentirosa ali. Quero saber o tamanho do nariz dessa pessoa”, apontou.

Segundo Morais, servidores utilizaram o mesmo maquinário em dezembro, o que seria uma contradição. “Foi deixada a cidade linda pro Natal, Ano Novo. Então a máquina trabalhou sim em dezembro”, argumentou o vereador. “Levanta da cadeira aí vagabundo, mentiroso. Seu ‘narizudo’, vem provar”, disparou.

Defesa

A vereadora Márcia, então, partiu em defesa de servidores e criticou Morais. “Se teve máquina que trabalhou em dezembro, que apresente fotos e data”, rebateu. A parlamentar citou que dois servidores contaram que desde setembro do ano passado o equipamento se encontra quebrado. “Não acredito que dois servidores sejam mentirosos, ou vagabundos”, defendeu.

“Acho um desrespeito com o servidor, que sai de manhã de casa pra trabalhar e ser chamado aqui, em público, de vagabundo”, reforçou Rebeschini. A vereadora disse não concordar com o que foi dito pelo colega. “Me admira a posição de um vereador vir aqui e fazer isso. Com servidor ou qualquer outro cidadão”, emendou.

A vereadora afirma que a peça trocada seria de origem importada e foi solicitada em janeiro, mas devido à pandemia houve atraso na entrega. “Pelas informações que recebi, a máquina ficou pronta e vai estar na rua”, frisa. “Mas nesse tempo, os servidores não ficaram no setor. Foram pra rua, pintar os ‘PAREs’ e lombadas à mão, no pincel e com sol quente”, conclui.

Sindicato

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa, Adriano José do Carmo, fez postagem no Facebook atacando Morais. “E aí vereador Wagner Morais, tá pintando o 7 mentira tem perna curta, mas chamar os servidores de “vagabundo”, “narigudo”, é complicado. Vai ter que provar e dar os nomes”, disparou.

O sindicalista termina a postagem agradecendo à vereadora Márcia pela defesa dos servidores, além de escrever “Não aguenta bebe leite”. Além de trechos de vídeos editados de Moraes e Márcia, Carmo publicou junto uma fotomontagem do vereador segurando uma placa, com os seguintes que proferiu durante a sessão: “Levanta da cadeira aí vagabundo…”.