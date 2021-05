Vereador apoia volta do setor de eventos em Sumaré

O setor de eventos da cidade de Sumaré recebeu moção de apoio do vereador Alan Leal (Patriota), durante a sessão da Câmara Municipal da última terça-feira (27). No documento, que foi aprovado com 18 votos favoráveis, o parlamentar pede à Administração Pública que viabilize, com a maior brevidade possível, soluções viáveis e seguras para o retorno às atividades pela categoria, dentre elas a vacinação desses profissionais.

Segundo a moção, o setor se enquadra nos ramos mais afetados da região pela pandemia de covid-19. O vereador destaca que, na fase de transição em que se encontra o Plano São Paulo, é permitida a reabertura de bares e restaurantes, com determinação da quantidade de pessoas e com as devidas medidas de segurança e higiene, porém os eventos sociais e buffets infantis continuam proibidos.

Alan entende que uma das maneiras mais adequadas para o retorno do setor seria a inclusão dos profissionais de eventos na agenda de vacinação contra a covid-19. “Pedimos ao Poder Público municipal, às secretarias responsáveis e ao setor de eventos, que possam chegar a um acordo viável e responsável. Com novas medidas, inúmeras famílias que dependem dos eventos voltarão a ter renda de forma segura”, afirma.

Congratulação

Na mesma sessão, o parlamentar também apresentou moção de congratulação a Aparecido Fernandes da Silva, Secretário Municipal de Serviços Públicos, e à Secretaria de Obras, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Sumaré, em especial na Região do São Judas Tadeu.

De acordo com o vereador, “é de conhecimento de todos que esta equipe de trabalho é indispensável para manter a nossa cidade em perfeitas condições. Além disso, é bastante comum encontrar homens e mulheres trabalhando na Secretaria de Obras que são verdadeiras lições de vida. São donos de histórias de superação diária e, apesar do trabalho penoso, de suas mãos calejadas, esses profissionais ainda esboçam um sorriso no rosto, demonstrando, com isso, sentimentos de fé e esperança em um futuro melhor”, elogia.

Para ele, “o trabalho desta equipe é visível e de suma importância para o munícipe, porém, nem sempre estes profissionais são lembrados na sua árdua lida cotidiana. Por isso, em reconhecimento a esses servidores, elaborei esta moção”, finaliza.