Cesta Verde do Bem esta terça em Americana

A feira Cesta Verde do Bem volta esta terça-feira em Americana. A feira acontece no jardim São Paulo e neste dia 18/05 as entregas começam a partir das 9h. “Estaremos distribuindo para famílias que estão necessitando neste momento”, diz o aviso publicado nas redes sociais e que veio para o NM.

Serão 2 (duas) Toneladas de Alimentos ❤ (hortifrutis). Retirar na Horta. Rua das imbuias 446 jd. São Paulo. A família Verde Rápido e muitas pessoas estão envolvidas nesse projeto. No final da doação estaremos agradecendo todos os envolvidos. Foi incrível recebermos ofertas de tantas pessoas do bem. Querendo nos ajudar e assim aumentar a quantidade de Alimentos doados. Deus abençoe a Todos.

Obs… 1 cesta por pessoa….Quem quiser estar retirando para levar a família que precisa. Pode também ! ! !

Estaremos distribuindo senhas apartir das 07:00

Desde já muito obrigado a todos os envolvidos.