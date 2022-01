Verão: 2 séries de exercícios para chapar a barriga

Chegou o verão. E um dos mais esperados da história está prestes a acontecer. Com o início da reabertura e o retorno à normalidade após o período difícil de pandemia, os brasileiros estão ansiosos para aproveitar as férias de final de ano da melhor forma possível. Por isso, a educadora física e nutricionista Dani Borges preparou uma lista com exercícios simples que podem fazer uma verdadeira transformação no corpo até o fim do ano.

Exercício 1

Na primeira alternativa de série, a especialista sugere um circuito de abdominais associados à alimentação adequada e a prática de atividade física regular. “São exercícios que podem ser feitos em casa e vão ajudar a trincar o abdomên”, afirma. O exercício pode ser feito em diferentes níveis: iniciante, intermediário e avançado. A série consiste em 5 exercícios que devem ser realizados de forma seguida e sem pausa entre eles. “Iniciantes podem começar com 3 séries entre 10 a 12 repetições, intermediários entre 15 a 20 repetições e avançados entre 20 a 30 repetições com 4 e até 5 séries”, entre detalha.

Dani Borges avalia ainda, que a pausa entre as séries deve ser de 30 segundos ou menos. “Todos os exercícios de abdominal devem ser feitos levando em consideração que você está puxando todo seu corpo pela força do seu abdômen, então você não deve usar o corpo de maneira inadequada ou a compensar para fazer o movimento e sim tentar focar na força do abdômen”, aconselha.

Por isso, faça mais devagar, com menos repetições se for iniciante, tentando focar ao máximo em realizar a força com o abdômen e não com o pescoço e sem fazer impulsos com o corpo.

Exercício 2

Já para a segunda opção de série, a educadora física preparou exercícios que podem auxiliar no fortalecimento e também na melhora da capacidade de realização de outros exercícios. “O nosso quadrado lombar e o nosso core, são músculos que chamamos de estabilizadores para o nosso corpo”, afirma.

Exercícios abdominais não são somente uma questão estética, porque trabalham zonas importantes para a manutenção da saúde física, como a própria estabilidade da postura corporal. “Às vezes, a gente dá um mal jeito qualquer e é porque não temos essa musculatura fortalecida”, exemplifica. Na série, os exercícios devem ser realizados por 40 segundos cada bloco e ter 10 segundos de pausa. “No abdominal infra, podemos colocar a mão abaixo do quadril para aliviar a sobrecarga na lombar”, alerta Dani Borges.

Para realizar as séries, é necessário tomar alguns cuidados. “Os iniciantes podem começar com uma quantidade menor de tempo ou com menos repetições, você vai evoluir aos poucos”, explica a especialista. De acordo com ela, malhar o abdômen é essencial como qualquer outro músculo. “Vai fazer muita diferença, não só para a estética como para a saúde”, defende.

Sobre Dani Borges

Dani Borges tem 30 anos e é uma atleta Fitness WBFF PRO, nutricionista, modelo, health coach e formanda em educação física. Como influenciadora digital, tem mais de 330 mil seguidores e posta dicas de motivação, alimentação saudável, receitas e treinos. Já como nutricionista, atende em seu consultório no Brasil e online através das plataformas digitais.