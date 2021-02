Ver.s anunciam conquista de recursos para compra de ambulância

Os vereadores Levi Tosta, o Levi da Farmácia, e Oseias Domingos Jorge, ambos do DEM, receberam hoje de manhã a confirmação da liberação de emenda no valor de R$ 150 mil para aquisição de uma ambulância para Nova Odessa.

O assessor do deputado Rogério Nogueira (DEM), Murilo Antônio de Sousa Rinaldo, esteve hoje na Câmara de Nova Odessa e se reuniu com os vereadores do partido para anunciar a apresentação de emenda impositiva destinada à compra do veículo para atendimento de pacientes do município.

“Sabemos que nossas ambulâncias rodam 24 horas por dia e que o transporte de pacientes é um serviço essencial no município. Por isso pedimos ao deputado que nos ajudasse com esse recurso para a compra de ambulância e fomos prontamente atendidos”, disse Levi.

“Desde o início do meu mandato eu disse que trabalharia pela saúde e é isso que estamos fazendo. Novos veículos garantem melhores condições de trabalho para os servidores e melhores condições de transporte para os pacientes. Com certeza o recurso veio em boa hora e será muito útil pra nossa cidade”, completou Oseias.

Com a apresentação de emenda impositiva, o recurso deve ser liberado ainda este ano. Caberá à prefeitura a definição das especificações do veículo e a realização da licitação para a compra da ambulância.