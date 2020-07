Ver. quer saber sobre serviços de recapeamento em Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre os serviços de recuperação asfáltica em andamento em Americana.

No documento, o parlamentar lembra que em outubro de 2019 foi anunciado um investimento de R$ 6,8 milhões para recapeamento de ruas de diversos bairros da cidade, com início das obras em novembro e conclusão em doze meses. Destaca, ainda, um anúncio da prefeitura de que iria solicitar recursos no valor de R$ 5 milhões ao governo do estado para investimentos. Contudo, segundo Gualter, muitos bairros ainda não receberam as melhorias.

“Os moradores do bairro Parque das Nações e Morada do Sol estão nos questionando sobre o recapeamento anunciado no ano passado pela Administração. Entendemos que esse problema já deveria ser minimizado, o que não vem ocorrendo”, aponta.

No requerimento, Gualter pede cópia do contrato, das ordens de serviços e dos comprovantes de pagamentos realizados à empresa contratada para a execução das obras e solicita o cronograma de recapeamento, com detalhamento dos serviços que já foram executados. O vereador pede ainda informações e documentos que comprovem o projeto anunciado pela prefeitura para pleitear a verba estadual de R$ 5 milhões.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que acontece em 06 de agosto.