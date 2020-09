Ver. quer Restaurante Bom Prato em Sumaré

O vereador Ney do Gás (Cidadania) apresentou moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, João Doria, para implantação do Programa Bom Prato na cidade de Sumaré, durante a última sessão da Câmara, ocorrida de maneira virtual na terça-feira (15). O documento, que recebeu 18 votos favoráveis, solicita a ampliação da rede de restaurantes, para possibilitar a oferta de refeições de qualidade à população de baixa renda a um custo acessível.

Na moção, o parlamentar esclarece que o programa Bom Prato, do Governo do Estado, foi criado em dezembro de 2000 e já conta com uma rede de 58 restaurantes populares em funcionamento, sendo 22 localizados na capital, 11 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 17 no interior.

Segundo Ney do Gás, o sucesso do Restaurante Bom Prato se deve ao preço da comida, já que são servidas refeições completas, com arroz, feijão, carne, legumes, salada, farinha de mandioca, pão, frutas da época e suco, ao custo de R$ 1. Também é oferecido café da manhã, composto por café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação, pelo preço de R$0,50.

Para o vereador, “com a instalação de um restaurante da rede Bom Prato em Sumaré, o governo estadual estará colaborando para amenizar a situação alimentar de um número significativo de pessoas em situação de desemprego, subemprego, aposentados de baixa renda e crianças de famílias necessitadas, tanto do município de Sumaré, como das cidades próximas, como Nova Odessa, Hortolândia, Paulínia, Monte Mor, Americana e Santa Bárbara D’Oeste”, explica.