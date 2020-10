Ver. pede reabertura da unidade do DETRAN de Sumaré

O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), apresentou, durante a sessão virtual da última terça-feira (20), moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, João Doria, pela reabertura da unidade do DETRAN situada no município. O documento, que recebeu 18 votos favoráveis, foi aprovado pelos parlamentares.

Na moção, o vereador explica que, com a suspensão dos serviços presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus, a população está impedida de realizar a emissão de documentos e outros serviços que competem ao departamento. O acúmulo de documentos parados na unidade, segundo ele, também seria grande, já que Sumaré é o segundo município com maior população da Região Metropolitana de Campinas, com cerca de 165.162 veículos automotores, conforme estimativa do IBGE.

De acordo com Willian, “a situação motivou inúmeras queixas dos motoristas, que, sem documentos de CNH, licenciamento e emplacamento, ficam sob risco de multas. Os serviços oferecidos através da internet também não estão de acordo com as solicitações da população”, ressalta.

O parlamentar lembra, no documento, que o governador João Doria chegou anunciar a reabertura, com uma completa reestruturação, para o dia 14 de outubro de 2020. “Até o presente momento, no entanto, a unidade de Sumaré segue fechada, sem atendimento ao público, sendo de suma importância que o governador interceda na situação e garanta a volta das atividades. A população de Sumaré precisa ter garantidos seus direitos de regularização de documentos e dos demais serviços que competem ao DETRAN”, conclui o vereador.