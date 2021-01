Ver. quer melhorias na Área Azul de Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere melhorias para motoboys e idosos no sistema de estacionamento rotativo municipal, a Área Azul.

No documento, o parlamentar relata que os motoboys realizam diversas entregas por dia e precisam realizar vários pagamentos na Área Azul para executarem seu trabalho, causando grande prejuízo financeiro. “Ainda que haja a isenção duas vezes ao dia quando utilizam a vaga no período inferior a 15 minutos, além de não ser uma quantidade suficiente para esses profissionais, perde-se muito tempo tendo que realizar a compra e o cancelamento no aplicativo, prejudicando a prestação de seus serviços. Indicamos medidas de melhorias para esses profissionais”, aponta.

Com relação aos usuários idosos, Gualter pede que eles tenham o direito de estacionar em qualquer vaga do sistema rotativo, sendo identificados apenas com o cartão do idoso. “Ainda que exista a reserva de vagas para esses usuários, nem sempre elas estão bem distribuídas, ficando longe dos locais que eles precisam utilizar, sendo que muito possuem dificuldades de locomoção”, acrescenta.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.