Vento derruba estátua da Havan

Uma ventania ocasionada por um ciclone derrubou a Estátua da Liberdade localizada em uma loja da Havan na cidade de Capão da Canoa (RS), informa o Jornal NH, da região de Novo Hamburgo. A Estátua da Liberdade é um dos símbolos da rede Havan e decora várias lojas da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado sobre a queda da estátua ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (24). Ninguém ficou ferido, de acordo com a corporação.

Ventania provocada por ciclone derruba estátua da Havan em Capão da Canoa ⤵ Imagens: Capão Denúncias/Especialhttps://t.co/tmw74knLHd pic.twitter.com/ryEW6uTPfv — Jornal NH (@jornalnh) May 24, 2021

Segundo o serviço meteorológico Metsul, o forte vento é provocado por um ciclone extratropical que atua entre Buenos Aires, o Uruguai e o Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo. Em Porto Alegre, as rajadas oscilaram entre 50 km/h e 70 km/h, ontem, nos diferentes pontos da capital. O forte vento acompanha o ingresso de uma massa de ar frio que é impulsionada pelo ciclone para o Sul do Brasil.