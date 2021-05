Vendiam droga no Romano, fugiram e galera tentou agredir guardas

Equipe tática da Guarda de Santa Bárbara, em patrulhamento pelo bairro Romano, se aproximaram da entrada do bloco 80 quando visualizaram aproximadamente 15 pessoas.

Quando a equipe se aproximou da “turma” um indivíduo, tentou fugir e esconder uma sacola plástica dentro da blusa. Ao perceber que seria abordado, o mesmo saiu correndo e foi acompanhado por um patrulheiro. O rapaz então dispensou a sacola na via pública e seguiu em direção a uma área verde. Dentro da sacola foi localizado 97 eppendorfs de cocaína.

De volta ao local onde estava a turma, um segundo indivíduo escapou para o interior do bloco sendo acompanhado por outro patrulheiro e, antes de pular o muro dos fundos, deixou cair uma sacola contendo 84 unidades de maconha, 05 pedras de crack e 12 frascos de lança perfume. Neste momento, os indivíduos que permaneceram no ponto inicial da abordagem se exaltaram e investiram contra os patrulheiros, sendo necessário efetuar alguns disparos de munição de impacto controlado no intuito de inibir a agressão oferecida. Todos foram dispersados do local, não sendo possível realizar a detenção dos mesmos.

Os fatos foram apresentados à autoridade policial onde após registro de ocorrência determinou a apreensão de todo o entorpecente.