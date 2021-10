Vendia gás com carro roubado e foi pego pela Gama

Um carro clonado foi apreendido na Praia Azul, em Americana, após denúncia anônima. A guarda municipal recebeu a informação de que uma Montana estaria rodando com logotipo da marca Ultragaz pela região da Praia Azul e que seria clonado.

Com base nas informações, a equipe realizou buscas nas proximidades e avistou o veículo denunciado no interior de um comércio e uma pessoa em frente ao local. A equipe então abordou o indivíduo, mas nada foi encontrado. Questionado a respeito do veículo, afirmou ter comprado de uma pessoa há um ano e que não teria mais contado. Afirmou também que não conhecia a procedência do veículo.

Realizado pesquisa através do emplacamento do veículo, nada constava criminalmente, porém, uma averiguação mais detalhada nas numerações de chassis e motor constatou ser produto de furto ou roubo no ano de 2018.

Ainda, no local havia um veículo Ford Ka a qual seria de propriedade do mesmo indivíduo, que após ser averiguado, divergências foram encontradas, descobrindo através de pesquisas que motor e módulo apresentava registro de furto ou roubo desde ano de 2020. As queixas de furto ou roubo dos veículos eram de Guarulhos e São Paulo, respectivamente.

Após novo questionamento, o homem relatou que há seis meses teria visto um anúncio na rede social Facebook e comprado o veículo em uma feira de negócios de um casal.

Diante dos fatos, os veículos foram apreendidos. O indivíduo foi ouvido como investigado sendo liberado em seguida.