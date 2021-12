Vendia drogas e deu errado. Nos Lírios

A Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu na tarde desta segunda-feira (27) um homem de 30 anos acusado de tráfico de drogas. Ele atuava na região do Jardim dos Lírios. A ação foi por volta das 15h em ponto que fica entre as ruas Violetas e Azulão. Os GMs Lopes e Ivanils visualizaram um homem entregando algo para outro.

A dupla foi abordada, com o acusado de tráfico foram encontrados R$ 112 em dinheiro, 20 pedras de crack e um pino com cocaína. Já com o usuário apenas uma pedra de crack.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ),onde o traficante permaneceu preso, já o usuário foi liberado após prestar depoimento.