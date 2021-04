Vendia droga dentro do condomínio e rodou pra Gama

Após denúncia efetuada ao controle da Guarda Municipal de Americana, equipe se deslocou até o Condomínio Vida Nova 2, na Praia Azul, na noite desta sexta-feira. A informação é de que um homem a todo momento se dirigia até o alambrado próximo à rua Maranhão e entregava algo a pessoas que ali estavam, além de veículos.

Por se tratar de local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a equipe se deslocou até o local dos fatos e no momento em que entrou no condomínio, já foi possível identificar o homem de acordo com as características passadas.

O indivíduo, de 19 anos, carregava 12 porções de cocaína e a quantia de $ 284.00 reais. Diante dos fatos, foi necessário uso de algemas por receio de fuga. O rapaz foi conduzido ao Plantão de Polícia onde recebeu voz de prisão e foi conduzido à cadeia pública de Sumaré