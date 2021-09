Vendia doce no farol e apanhou por disputa do ‘ponto’

Um vendedor de doces de farol foi agredido por outro homem na manhã desta segunda-feira na avenida da Amizade, que divide Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi atendido pelo policial civil Tiago Reis, que ia para o trabalho na DIG de Americana e viu a agressão. Reis aguardava a liberação do semáforo quando viu um rapaz que vendia balas ser abordado por outro homem que estava na rua- apresentando postura ofensiva.

O agressor -que foi identificado posteriormente como jardineiro morador de rua E. D. F., 31, apanhou uma pedra do chão e a utilizou contra o rapaz que vendia balas, Joneki C. N., 24, e a pedra veio a acertar a testa do rapaz. O Policial Civil foi até Joneki se identificando e propondo ajuda.

Segundo relato da vítima, ele está desempregado e vende balas no semáforo para ajudar a família, e teria sido abordado pelo autor e agredido por com justificativa que estaria invadindo a área dele, e que a vítima não poderia vender balas ali, o que resultou na agressão sofrida.

No local também estava uma unidade da Policia Militar, que também presenciou os fatos narrados pelo Policial Civil. Os policiais militares e o Policial Civil realizaram uma busca pelas redondezas, localizando E. que, indagado, disse apenas teria agido em legitima defesa.

Diante dos fatos, a equipe da PM encaminhou Joneki até o Hospital Municipal de Americana para receber os cuidados médicos necessários, tendo em vista que, decorrente da pedrada que sofreu, sua testa estava sangrando. Relacionado ao autor dos fatos foi apresentado na delegacia especializada para a apresentação da ocorrência.

Ao final da ocorrência, os Policiais Civis em conversa reservada com a vítima, tomando conhecimento das suas dificuldades de volta ao mercado de trabalho, se cotizaram e fizeram uma doação para que JONEKI compre cestas básicas para se manter até que consiga um novo trabalho.