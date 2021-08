Vendas para o Dias dos pais devem crescer mais de 20% na RMC

As vendas físicas para o Dia dos Pais de 2021 devem crescer 22,8% na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e 25,5% em Campinas, se comparadas a esta data em 2020. No ano passado, a redução de vendas no Dia dos Pais, na comparação com 2019, foi de 41,4% na RMC e de 42% em Campinas, devido às restrições de funcionamento do comércio diante da pandemia da Covid-19.

Na RMC, o comércio deve faturar cerca de R$ 140 milhões em vendas no Dia dos Pais (foram vendidos R$ 114 milhões em 2020). Em Campinas, o faturamento referente à data deve atingir, este ano, R$ 66,5 milhões, contra os R$ 53 milhões faturados em 2020.

“Este ano, o Dia dos Pais não chegará, ainda, aos números alcançados em 2019, anteriores à pandemia”, explica o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). No entanto, ele avalia que as vendas digitais deverão ser 26,9% acima das realizadas em 2020, mostrando a positividade do e-commerce nesse processo de aumento de utilização da internet. A previsão, na RMC, incluindo Campinas, é que o faturamento com as vendas on-line atinja R$ 125,5 milhões este ano, contra os R$ 98,9% faturados em 2020.

Na avaliação da ACIC, o valor médio do presente será de R$ 125,00, que representam 4,2% sobre os R$ 120,00 gastos em 2020 para presentear os pais. Os itens mais procurados devem ser vestuários (como camisas, por exemplo), calçados, perfumes e eletroeletrônicos. Não há previsão de contratação de mão de obra temporária.

Evento

No dia 11 de agosto, das 11h ao meio-dia, a ACIC realiza o Encontro de Contadores “Como captar clientes para seu escritório contábil”, com palestra de Almir Estrela Ribeiro, CEO da Contador Agora. O evento é gratuito. As inscrições são abertas a todos os interessados e podem ser feitas no link https://www.sympla.com.br/encontro-de-contadores–como-captar-clientes-para-o-seu-escritorio-contabil__1275148