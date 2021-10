Vendas no comércio da RMC teve queda de 3,24% em relação a agosto

Desempenho por segmento

Em setembro, as vendas do segmento de “Bens Não Duráveis”na RMC, evoluíram em 9,2% no setor de supermercados, em 7,5% no de postos de combustíveis e em 5,2% no de drogarias e farmácias. No segmento de “Bens Duráveis”, as vendas de materiais de construção cresceram 4,95% e, as de vestuário, aumentaram 0,35% no mês.

O setor de bares e restaurantes apresentou elevação de 0,95% nas vendas, apesar de o segmento de Serviços, Turismo e Transportes, de maneira geral, ter registrado queda de 0,42%. “Ressalve-se, no entanto, que se trata do trimestre mais dinâmico do varejo por contar com as vendas do Dia das Crianças, da Black Friday e do Natal, datas que devem movimentar valores positivos, apesar da instabilidade política e econômica pela qual o País está passando”, afirma Laerte Martins.

Inadimplência

Em Campinas, a inadimplência de setembro de 2021, na comparação com o mesmo mês de 2020, teve uma elevação de 1,55%. Foram 207.441 carnês/boletos não pagos, que correspondem a R$ 149,4 milhões em valores de endividamento dos consumidores. Na RMC, há um acúmulo de 493.907 carnês/boletos não pagos no período, o que corresponde a R$ 355,6 milhões em valores de endividamento.

Dia das Crianças

As vendas do comércio eletrônico referentes ao Dia das Crianças atingiram 19,5% em relação ao ano passado, passando de R$ 106,3 milhões a R$ 127 milhões, em 2021, na Região Metropolitana de Campinas. No geral, o comércio varejista registrou crescimento de 1,86% em comparação com igual período de 2020, quando houve redução de 2,58% no volume de vendas, devido à pandemia da Covid-19. O faturamento passou de R$ 416,9 milhões, no ano passado, para R$ 424,6 milhões, este ano.

Em Campinas, o crescimento nas vendas acompanhou o da RMC (1,86%), com movimentação financeira de R$ 213,4 milhões este ano, contra R$ 209,5 milhões, em 2020. O valor médio do presente apresentou expansão de 2,67% e atingiu R$ 154,00, contra os R$ 150,00 de 2020.

De acordo com o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Laerte Martins, os números relativamente baixos se devem, principalmente, ao aumento da inflação e dos juros, que influenciaram na perda do poder de compra, reduzindo os gastos não essenciais dos consumidores.