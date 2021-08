Vendas do e-commerce têm alta de 57,4% no ano

A pandemia consolidou uma tendência que já vinha crescendo: as vendas na internet. Foram realizadas 78,5 milhões de compras online nos três primeiros meses do ano, o que gerou um aumento de 57,4% nas vendas do e-commerce em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento nas vendas também se tornou um desafio para os gestores lidarem com a necessidade de dedicar cada vez mais tempo para o pagamento de tributos de e-commerce. Marian Canteiro, co-fundadora do Banco Útil, acredita que as empresas precisam investir em novas soluções tecnológicas, para acompanhar esse boom de vendas.

Segundo a executiva, soluções como a que a fintech oferece, facilitam as operações de entregas interestaduais, garantindo o fluxo de geração de receita para as empresas por meio da tecnologia. Os benefícios de automatizar o pagamento de tributos são inúmeros, pois há visibilidade e organização dos custos com tributos; redução de custos com multas e juros; agilidade na operação de venda e entrega ao cliente; elimina a necessidade de ter várias contas em bancos tradicionais; reduz a necessidade de mais pessoas na operação; promove maior alcance nas vendas a nível nacional, além de estar de acordo com o fisco; garante o compliance e elimina erros e por último e não menos importante: simplifica uma área extremamente complicada.

Marian analisa que quando a equipe é enxuta, o gestor fica dividido entre o dia a dia do e-commerce com fornecedores, atendimento ao cliente, demandas administrativas, e o cuidado com a burocracia nos pagamentos de tributos. Ela explica que é preciso se organizar com guias e boletos provenientes de diversas instituições bancárias e com vencimentos em diferentes datas.

“Quando isso acontece, é porque já passou do momento de pensar em automatização. Nossa missão é oferecer soluções que facilitem a vida das empresas, evitando a perda de faturamento do e-commerce por não ter conseguido liberar uma venda interestadual”, afirma a co-foundera do Banco Útil.