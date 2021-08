Vendas crescem 6,2% no Dia dos Pais

– A atividade de venda do comércio físico brasileiro cresceu 6,2% na semana do Dia dos Pais (02 a 08 de agosto de 2021) no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Esse é o maior crescimento desde 2011, quando o índice marcou alta de 8,8%. De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, é preciso levar em consideração a base comparativa do indicador (03 a 09 de agosto de 2020), que teve queda de 10,6%. “Embora o feriado tenha marcado aumento este ano, é necessário observar o contexto do dado, já que o tombo registado em 2020 reflete um período restritivo no varejo relacionado a pandemia e faz com que a alta se torne, na verdade, uma recuperação parcial”.



A análise que considera apenas o final de semana da data comemorativa no Brasil em 2021 (06 a 08 de agosto) em comparação a 2020 (07 a 09 de agosto) registrou alta de 4,5%. Levando em conta o cenário apenas na cidade de São Paulo, a semana de Dia dos Pais revelou expansão de 6,6%, enquanto o final de semana marcou 4,9%.

